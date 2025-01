E’ periodo di calciomercato e una delle squadre in Serie A che si sta facendo notare di più è, sicuramente, il Napoli di Antonio Conte.

Dopo l’ infortunio di Bongiorno, il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale e il club azzurro segue Comuzzo della Fiorentina.

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio riguardante l’interesse del Napoli per il giocatore italiano:

“Il Napoli non molla Pietro Comuzzo e insiste per convincere la Fiorentina a vederlo. Si cerca dunque un accordo tra club per permettere l’arrivo del difensore al Napoli”.