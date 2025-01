E’ periodo di calciomercato e una delle squadre in Serie A che si sta facendo notare di più è, sicuramente, il Napoli di Antonio Conte.

Dopo la partenza di Kvara, il Napoli è alla ricerca di un sostituto e il club azzurro segue Saint-Maximin del Fenerbache (in prestito al club turco dall’Al-Ahli).

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio riguardante l’interesse del Napoli per il giocatore francese:

“Per il ruolo di esterno d’attacco per il post Kvaratskhelia, in pole per il Napoli c’è Allan Saint-Maximin. C’è l’ok di Conte ma è corsa contro il tempo per risolvere il prestito tra Fenerbahce e Al-Ahli. Infatti il prestito andrebbe estinto entro mezzanotte, quando finisce il mercato arabo. Se gli azzurri non dovessero farcela entro mezzanotte, proveranno con una deroga”.