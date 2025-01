Il Napoli è alla ricerca di un’ala che possa sostituire Kvicha Kvarastskhelia, partito a inizio del mercato in direzione Parigi. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano gli azzurri hanno contattato l’Anderlecht per l’ala belga Francis Amuzu. Per il 25enne a inizio mercato c’erano state offerte da parte di alcuni club di Premier League. Al momento la situazione è da valutare.

https://twitter.com/fabrizioromano/status/1885019210545246586?s=48&t=_04MDwy0p8EW_iu_nn4iDg