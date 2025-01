Rrahmani a Crc: “Mi sento un leader di questa difesa. Pochi gol subiti? Merito del lavoro di squadra. Roma? Stanno ottenendo risultati positivi, dobbiamo prepararla bene”

Amir Rrahmani, calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc, emittente ufficiale della società.

“Conte ti ha definito un computer, ti ci ritrovi? Penso che tutti noi calciatori prepariamo allo stesso modo le partite. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. Ognuno di noi è un po’ robot”.

“Il Napoli è la miglior difesa del campionato… Qual è il segreto? La grande forza è che difendiamo da squadra. Si parte dagli attaccanti, e allora per noi difensori diventa più semplice. Penso che questa sia la chiave”.

“Siete partiti da un blocco basso e ora avete alzato il baricentro. Ti piace questo approccio? Sì, ci aiuta a difendere meglio, perché con una pressione forte non arrivano palloni puliti agli avversari. Poi il tutto diventa più semplice per noi”.

“Quanto ti senti cresciuto nel lavoro con Conte? Questo è il mio quinto anno a Napoli. Mi sento un leader, non è semplice rimanere 5 anni in una squadra. Per farlo devi avere continuità, stabilità e performance. Cerchiamo di fare quello che chiede il mister e fare del nostro meglio”.

“Qual è la cosa principale che chiede Conte? Abbiamo iniziato a fare più lavoro difensivo con i reparti. Ormai però sappiamo quali sono i movimenti, ora lavoriamo più in gruppo per preparare le varie partite”.

“Cosa ti piace di più di Buongiorno? Lui è forte nell’1 vs 1, legge bene le situazioni e si adatta bene in coppia con me”.

“Com’è l’intesa con Juan Jesus? È un grande giocatore che è stato in Inter e Roma. Non rimani in queste squadre a lungo se non hai qualità. Si è ritrovato bene in questo momento di necessità”.

“Con la Juventus hanno fatto il giro dei social le immagini di Politano che esulta per un recupero e Simeone che cerca di guadagnare un pallone con la testa da terra. La fame è la forza di questo gruppo? Tutti cerchiamo di dare il massimo. Nell’ultima partita sono accadute queste due situazioni, però ce ne sono anche altre. Se non facciamo questo diventa difficile vincere le partite”.

“Roma-Napoli? La Roma è una grande squadra. Ha acquisito gli automatismi di Ranieri e cerca di seguirlo. Stanno ottenendo risultati positivi, quindi dobbiamo prepararla bene”.

“C’è un luogo di Napoli al quale sei molto affezionato? Sono tutti posti belli. Direi il lungomare, da dove si vede il golfo. È una città splendida”.