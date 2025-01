Il Napoli continua a fare pressing per Pietro Comuzzo della Fiorentina come riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio. Gli azzurri si sono spinti ad offrire 35 milioni di euro compresi i bonus per il classe 2005. La squadra toscana al momento ne chiede 40 compresi i bonus. La palla nel frattempo passa al presidente dei Viola Rocco Commisso. Nel frattempo è in corso un incontro tra gli agenti del difensore e la Fiorentina per discutere dell’offerta del Napoli