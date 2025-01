Novità in casa Napoli per quanto riguarda l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che è out dal 17 dicembre. Il centrale ex Torino ha recuperato dal punto di vista medico, ma ha ancora bisogno di lavoro per poter tornare al 100% e giocare. Difficile una sua convocazione nella sfida di domenica sera contro la Roma allo stadio Olimpico come riportato da Gianluca Di Marzio. Lo staff medico azzurro sta tenendo d’occhio i suoi progressi, e si procederà con grande cautela.