Accomando: “Passi avanti del Napoli per Comuzzo in prestito con obbligo, i soldi risparmiati andrebbero su Garnacho”

Il giornalista di Dazn Orazio Accomando ha dato sul proprio profilo X nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il Napoli ed i possibili acquisti di questi ultimi giorni di mercato. Sembra siano stati fatti passi in avanti importanti per Pietro Comuzzo, che potrebbe arrivare a Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto, così da poter investire i soldi risparmiati nel corso di questo mercato per Alejandro Garnacho del Manchester United. I contatti per l’ala argentina sono ancora frequenti e gli azzurri vogliono fare di tutto per portarlo in Italia.