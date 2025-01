Sky – Napoli, prosegue il pressing per Comuzzo. La dirigenza lo vuole già a gennaio. I dettagli

Il Napoli insiste per Pietro Comuzzo. Il giovane difensore della Fiorentina, autore di un ottimo avvio di stagione, è un chiaro obiettivo della dirigenza partenopea già per il mercato di gennaio. L’idea, è quella di creare una linea difensiva giovane e italiana, affiancando il calciatore ad Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, i partenopei proseguono nel pressing, visto che i viola hanno già rifiutato 20 milioni di euro nei giorni scorsi. In queste ore, la dirigenza sta cercando di trattare per trovare il prezzo giusto per l’acquisto già in questa sessione di mercato.