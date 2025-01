Giovanni Manna è al lavoro per definire nel minor tempo possibile l’approdo di Garnacho al Napoli.

Ne ha parlato stamane Repubblica, edizione secondo cui Manna vorrebbe chiudere la trattativa nel giro di massimo 48 ore con un volo per Manchester, sperando sia l’ultimo, quello definitivo. Prossime ore decisive per quello che è stato in fin dei conti sempre il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kvara su richiesta di Antonio Conte.