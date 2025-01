Giuseppe Iachini a KKN – ” Maradona mi voleva al Napoli, però mi aveva già preso la Fiorentina “

Giuseppe Iachini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

L’allenatore ha espresso un dubbio riguardo l’eventuale cessione di Giacomo Raspadori, ecco quale: “ Raspadori può occupare più ruoli, può fare l’esterno a sinistra, a destra, la seconda punta ed anche la mezz’ala come lo sta provando Conte. E’ un jolly e privarsene non credo sia il caso soprattutto dopo gli addii di Kvaratskhelia e Zerbin. Raspadori può giocare tranquillamente sia al posto di Politano che al posto di Neres. Poi dipende dai momenti di condizione, ciò che vediamo oggi non lo vedremo tra due mesi, esistono i cali e quindi è corretto avere delle alternative giuste. “

Ha poi parlato di quando ha giocato contro Maradona, e ha svelato un clamoroso retroscena: ” Marcare Maradona? Diego è stato un calciatore fantastico per tanti motivi, è stato un campione ed ha spostato gli equilibri della sua squadra portandola a lottare per obiettivi importanti. Lo marcai anche quando giocavo nel Verona, era il Verona dello scudetto e a fine campionato mi chiamò Moggi e mi disse ‘qui c’è Diego che ti vuole e vorrebbe che tu fossi un suo compagno di squadra’. Questo me lo porto sempre dietro come ricordo, non potevo decidere io, feci l’accordo col Napoli per tre anni di contratto, poi mi chiamò la Fiorentina e mi disse che mi avevano già acquistato. Mi fece piacere però avere attestati di stima da un avversario come Diego, i nostri scontri erano sempre molto leali anche se lui non ti faceva dormire la sera precedente. Dovevi sempre anticiparlo, era veloce e rapido ed in qualsiasi momento della partita poteva crearti diverse difficoltà. “