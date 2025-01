CorrSport – Dorgu aiuta il Napoli: Manna spinge per far vacillare lo United su Garnacho

Giovanni Manna è in continuo contatto con il Manchester United per accelerare la trattativa per Garnacho.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbe stato l’acquisto di Dorgu a fare un notevole assist all’ex ds sulla riuscita dell’affare. Il tempo per acquistare l’argentino sta per scadere, considerata la chiusura del calciomercato fissata per lunedì 3 febbraio e la richiesta dello United continua ad aggirarsi tra i 60 e i 65 milioni: Napoli fermo a 50 più bonus. L’alleato per gli azzurri sarà anche il Fair Play Finanziario, a causa del quale i Red Devils dovranno obbligatoriamente fare una cessione per rientrare nei parametri.