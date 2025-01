Alessandro Buongiorno è ad un passo dal rientro tra i convocati in casa Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il difensore avrebbe portato avanti un lavoro personalizzato anche in questi giorni di riposo per gli altri compagni di squadra, reduci dalla vittoria contro la Juventus. L’ex capitano del Torino ha ottime probabilità di rientrare tra i convocati per Roma-Napoli.