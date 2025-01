Branca a KKN – ” Il Napoli ha un vantaggio nella lotta scudetto, ecco quale “

Marco Branca, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Inizialmente si è espresso così riguardo la sfida Roma Napoli: “ Roma-Napoli è sempre stata una bella sfida, sono due squadre che hanno le più belle tifoserie d’Italia. Sarà una gara calda, molto sentita da diversi punti di vista. Lukaku contro Dovbyk? Sono due attaccanti simili, Lukaku è più esperto, ma anche Dovbyk arriverà a certi livelli. “

Per lui il Napoli ha un vantaggio nella lotta scudetto, ecco quale : ” Napoli primo? Fin dall’inizio ho sempre detto che sarebbe stato pericolosissimo per tutti, ha fatto un gran lavoro su sè stesso. Ha un piccolo, medio o grande, vantaggio che è quello di non partecipare alle coppe, ma ciò non toglie al grandissimo lavoro fatto da tecnico, società e calciatori. I calciatori son tornati ad essere quelli di prima, è tornata la mentalità vincente e lo dimostrano in ogni momento della partita . “