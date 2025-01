Boniek a KKN – ” Solo l’Inter può dar fastidio al Napoli nella lotta scudetto “

Zbigniew Boniek, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi a radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal:

inizia esprimendo la sua opinione riguardo la lotta scudetto: ” Antonio è una garanzia, sa come far rendere i suoi giocatori, è esigente e bravo. Pretende molto da lui stesso e dalla squadra. L’unica squadra che può contestare quest’anno lo scudetto al Napoli è l’Inter che ha una rosa enorme, non la più forte, ma enorme. “

Quando gli viene chiesto di Ciro Ferrara, ex giocatore del Napoli, ha svelato un curioso retroscena: Ciro Ferrara? Ricordo di Ferrara quando esordì nel Napoli in un lontanissimo Napoli-Juve. Passò tutto il tempo a marcarmi, dissi a Platini c’è questo ragazzo che è proprio forte, Ciro era quello più tecnico ed evoluto tatticamente nella difesa degli azzurri. “

Ha poi svelato quale squadra per lui è favorita per lo scudetto: “ Per il Napoli è l’anno buono, sicuramente giocare l’anno prossimo in Champions. Poi per lo scudetto penso che solo l’Inter se la può giocare con gli azzurri. Alle volte è meglio avere 16 giocatori buoni che 25, soprattutto se non giochi le Coppe.

Infine ha svelato quale squadra tiferà nella lotta per il tricolore: “ Mi sta sorprendendo il Napoli, a questo punto tifiamo tutti Napoli, vado a vedere la partita a Roma. “