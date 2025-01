Biagetti a KKN – ” Ho giocato insieme a Comuzzo e posso dirvi che… “

Il difensore del Sorrento, in prestito dalla Fiorentina, Christian Biagetti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Ha parlato della sua esperienza con Pietro Comuzzo, quando hanno giocato insieme nella primavera della Fiorentina :

” Comuzzo è un calciatore completo. Ci siamo conosciuti in primavera alla Fiorentina perché lui è un anno più piccolo di me, quindi ci siamo ritrovati alla fine del percorso. Già all’epoca si intravedeva che si era davanti ad un ottimo calciatore. Pietro è un ragazzo d’oro sia dentro che fuori dal campo, è un grande professionista. Lui è forte fisicamente, gioca molto sulla marcatura e sull’aggressività, ma è anche bravo di testa e non disdegna di impostare con i piedi. Diciamo che è davvero un profilo completo, prototipo di un calciatore moderno. Non saprei associarlo ad un calciatore in particolare, ma sicuramente è un calciatore forte che punta sull’aggressività e sulle sue qualità ed ha un’ottima carriera davanti. “

Si è poi espresso così riguardo Alessandro Buongiorno:

” Buongiorno è un ottimo calciatore, ha fatto un percorso importante. Punta molto sul fisico ed ha già esperienza. Attualmente si è imposto in Serie A ed in futuro potrà continuare a cresce e fare bene come fatto fin qui. “