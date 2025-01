ULTIM’ORA – Di Marzio: “Napoli, niente Dorgu! United e Lecce stanno definendo gli ultimi dettagli”

Da più di una settimana il Manchester United si è inserito prepotentemente nella trattativa con il Lecce per il terzino Patrick Dorgu.

I Red Devils, nelle ultime ore, avrebbero presentato un’offerta ufficiale al Lecce di Saverio Sticchi Damiani per poter portare il prima possibile il danese all’Old Trafford. Il presidente dei salentini aveva sempre rifiutato, dimostrando la volontà di trattenere un giocatore importante per la squadra e per gli obiettivi stagionali.

Ma, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sui propri profili social, Patrick Dorgu sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Manchester United: “I due club stanno definendo gli ultimi dettagli e i termini di pagamento per il trasferimento in Inghilterra di Patrick Dorgu. Si tratta di un affare da 30 milioni di euro più 7.5 di bonus“.

Dunque, la perseveranza degli inglesi non è stata vana e si tratterebbe di affare sfumato per il Napoli che, negli ultimi mesi, aveva rimandato l’acquisto del terzino danese per la prossima finestra di mercato.