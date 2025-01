Romano: “Adeyemi-Napoli, c’è la scelta definitiva del calciatore! Le ultime”

E’ arrivata la scelta definitiva di Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund, in merito all’interesse concreto del Napoli. Il club azzurro, aveva anche trovato l’accordo economico con il club tedesco, ma il classe 2002 ha scelto di restare in Germania in questa sessione di mercato. Queste le parole di Fabrizio Romano, esperto di mercato sul suo profilo X:

“Sappiamo che Karim Adeyemi ha deciso di restare al Borussia Dortmund questo mese e che ha già informato tutti i club interessati. Nonostante le proposte del Napoli e l’interesse dei club della Premier League, ora ci si aspetta che resti al BVB”.