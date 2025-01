L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul momento attuale che sta vivendo il Napoli. Secondo il quotidiano è clamoroso il bilancio del Napoli in questo campionato, frutto di 17 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Meglio di così non era davvero possibile fare ed è condivisibile la decisione presa dal tecnico leccese di premiare il suo gruppo con tre giorni di vacanza: un pit-stop inusuale e quasi senza precedenti. Ma lo sforzo sostenuto dal capitano Di Lorenzo e dai suoi compagni è stato enorme e un po’ di riposo fisico e mentale può essere utile, in vista della trasferta di domenica sera all’Olimpico contro la Roma. Conte sa bene cosa fare e ha già pronto il piano di lavoro per recuperare il tempo perduto, a cominciare dalla doppia seduta di allenamento con il rituale appuntamento con la bilancia in programma domani a Castelvolturno.