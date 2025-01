L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è pronta a rinnovare il contratto di Andrè-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha un contratto in scadenza il prossimo giugno ma il Napoli ha un’opzione da esercitare unilateralmente fino al 2027. Tuttavia Manna sta lavorando per aumentare la scadenza dell’accordo oltre il 2027. Un attestato di stima importante nei confronti di Anguissa al quale verrà conosciuto un ingaggio da top player. Manna ha già mosso i primi passi con l’entourage del giocatore, che ovviamente ha ritrovato la voglia di sentirsi leader a Napoli per ancora molto tempo.