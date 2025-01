L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Sono ore caldissime sul fronte mercato, con diversi intrecci da tenere in considerazione. Per quel che riguarda Alejandro Garnacho lo United punta a ricavare il massimo possibile, anche perché nel frattempo sta lavorando per chiudere con il Lecce Patrick Dorgu. Gli inglesi, insomma, devono assolutamente incassare per poter investire a causa delle regole del Fairplay finanziario. Per accontentare Amorim con un esterno sinistro devono sacrificare un pezzo. E l’argentino piace al Napoli ma su di lui c’è anche il Chelsea, che potrebbe offrire il cartellino di Nkunku, che piace ai Red Devils. I Blues si sono avvicinati anche ad Adeyemi, con vista su giugno: insomma, per il Napoli la concorrenza è agguerrita su entrambi i fronti.