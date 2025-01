L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime notizie dall’infermeria in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli di Conte deve fare i conti con alcuni giocatori infortunati. Uno di questi è Alessandro Buongiorno che però va verso il rientro tra i convocati per la partita di domenica contro la Roma. Il difensore però non affretta i tempi per il rientro: sperava di farcela per la Juventus, ma così non è stato. Buongiorno non gioca dal 14 dicembre, 50 giorni dopo può rientrare nel gruppo, dopo aver ricominciato già a lavorare con i compagni la scorsa settimana. Domenica mancherà ancora Mathias Olivera, che aveva già saltato la partita contro la Juventus. L’uruguaiano ha una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra e sarà ai box per circa un mese. Ci sarà più spazio per Leonardo Spinazzola, che ha ritrovato il sorriso. Era stato corteggiato dalla Fiorentina, qualche dubbio gli era venuto, ma ora è coinvolto al centro nel progetto Napoli.