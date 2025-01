L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Karim Adeyemi è nel mirino del Napoli, ma il calciatore non ha ancora detto sì alla proposta del club azzurro e sta prendendo tempo. Gli azzurri hanno bisogno di accelerare perché non possono restare senza un rinforzo per la squadra di Conte. Adeyemi, mancino tedesco del Borussia è più abbordabile per cifre, che oscillano tra i 45 e i 50 milioni di valore, ma è sempre restio a lasciare la Bundesliga a gennaio. E non solo: il suo sogno è sempre stato la Premier, soprattutto dopo aver avuto colloqui con Chelsea e Liverpool per la prossima estate. Insomma tra Garnacho e Adeyemi il mercato del Napoli non si sblocca. Sono, due piste complesse: una si potrebbe sbloccare limando la differenza economica, mentre l’altra superando le perplessità del giocatore.