Il nuovo volto di Anguissa: il motore del Napoli si trasforma in uomo-gol

L’exploit di Frank Zambo Anguissa è sorprendente: già 5 gol e 3 assist in 22 gare disputate, di cui 6 (4 reti e 2 assist) nelle ultime sette giornate. E pensare che il centrocampista camerunese aveva chiuso lo scorso campionato con zero gol e appena due assist. Il confronto tra le due stagioni evidenzia un’inversione di tendenza impressionante, sia in termini di efficacia offensiva che di presenza agonistica. La metamorfosi, infatti, non si limita ai numeri offensivi e anche l’atteggiamento in campo appare diverso. Se nel 2023/24 aveva chiuso l’intero campionato con sole 2 ammonizioni in 33 partite, questa stagione lo ha già visto collezionarne 3 in 22, segno di una maggiore intensità e migliore condizione psicofisica. Dietro questa trasformazione c’è un evidente cambio di mentalità imposto dal nuovo allenatore.