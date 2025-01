Effetto Conte, il Napoli vola: i numeri

I numeri del Napoli parlano chiaro: dopo 22 giornate, il club partenopeo ha raggiunto quota 53 punti, lo stesso bottino con cui aveva concluso il campionato precedente, ma con ben 16 partite in meno all’attivo. Un risultato che porta la firma indelebile di Conte.

Ad oggi, i numeri sono impressionanti. Il Napoli ha una media di 2,41 punti a partita, una delle migliori in Europa. La squadra ha segnato 37 gol, subendone appena 15, ma – al di là delle statistiche -, è l’atteggiamento in campo a fare la differenza. Ogni partita del Napoli di Conte è una battaglia giocata con grinta, concentrazione e una determinazione che sembrava persa. La squadra ha ritrovato il feeling con il suo pubblico, trascinando il Maradona in un’atmosfera elettrica.

Antonio Conte ha riportato al centro del progetto quella mentalità vincente che aveva contraddistinto il Napoli di Spalletti. Non solo: ha ridato fiducia ad un ambiente che vive di entusiasmo e aspettative. Per il Napoli, è un ritorno alla grandezza. Per Conte, questa è l’ennesima conferma della sua abilità nel plasmare squadre vincenti.