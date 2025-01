Amorim sul futuro di Garnacho: "Andrà via? Tutto può succedere, lui intanto..."

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato delle parole su Alejandro Garnacho dopo la vittoria per 0-1 in casa del Fulham. Ricordiamo che l’argentino è sempre un obiettivo per il quale il Napoli sta lavorando per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma dalle parole dell’ex Sporting non tutto può sembrare scontato. Queste le sue dichiarazioni:

“Può succedere di tutto. Lui intanto sta migliorando sotto ogni punto di vista e io cerco di scovare la sua posizione adatta, non so cosa possa succedere”.