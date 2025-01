Amorim su Garnacho: “E’ un nostro calciatore! Titolare? Ecco cosa vogliamo fare”

Il Manchester United è in campo questa sera in casa del Fulham, gara valida per la 23esima di Premier League. In campo c’è anche Alejandro Garnacho, obiettivo del Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

Prima del match il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, ha parlato proprio di Garnacho e della scelta di schierarlo titolare. Ecco le sue parole:

“È un nostro giocatore e sono davvero contento di lui. Sta migliorando molto, è giovane e quindi può recuperare molto bene. Vogliamo sfruttare tutto il talento di Garnacho per vincere”.