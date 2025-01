L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli è attivo sul mercato. Nella giornata di ieri Giovanni Manna ha dato vita a diverse consultazioni alla ricerca del successore di Kvaratskhelia. Ed è andato in scena un altro round con il Borussia Dormtund per Karim Adeyemi che, sembra essere più vicino di Garnacho al Napoli, anche se l’argentino, resta il preferito di Antonio Conte. Non c’è ancora una svolta nelle due operazioni che sono quasi in parallele, anche perché bisogna anche fare i conti su chi spinge per portare l’argentino al Chelsea. Nella giornata di domani è previsto un nuovo vertice con il Borussia Dortmund. Manna ha indicazioni chiare da parte della proprietà e si muove nell’ambito dei vari paletti: intanto ha un nuovo appuntamento per domani per un chiarimento finale e per capire se i 52 milioni di euro chiesti dal Borussia sono tagliabili. C’è poi l’ingaggio del tedesco che guadagna 5 milioni lordi più bonus. Quindi accetta offerte da 6 milioni in su almeno fine al 2030.