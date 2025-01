Di Lorenzo: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile dopo un anno disastroso. Vogliamo continuare così!”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’esaltante vittoria contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“Siamo migliorato tanto nell’approccio alla partita, abbiamo fatto degli step importanti. Le ultime vittorie in rimonta sono state importanti, significa che la squadra è matura ed affronta ogni gara con lo stesso spirito”.

“La partita è stata giocata nel modo giusto contro una grande squadra. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con il giusto spirito e questo è sinonimo di squadra importante”.

“Stiamo facendo qualcosa di eccezionale, all’inizio dell’anno sembrava impossibile. Uscire da un anno disastroso come l’anno scorso e ripartire così forte non era scontato, significa che abbiamo lavorato tanto. Il campionato è ancora lungo, ma cercheremo di affrontare ogni sfida allo stesso modo, pensiamo partita per partita”.

“Le partite contro la Juve sono sempre speciali, ma la squadra è riuscita ad isolarsi ed è rimasta in partita dall’inizio alla fine. Vittoria importantissima contro una squadra forte. Siamo contenti di questa vittoria e vi godiamo i 3 punti”.