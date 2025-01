Il big-match tra Napoli e Juventus termina 2-1 per la squadra partenopea che allunga sulla Juve e mantiene il primo posto in classifica.

Ecco quanto dichiarato nel post partita da Alex Meret, uno dei protagonisti di questa partita:

Cosa si prova a vincere sulla Juve? “Juve grande squadra organizzata ma noi siamo scesi in campo per vincere. Nel secondo tempo siamo entrati molto e bene e questa vittoria è importante per il campionato.

Sei stato determinante. “C’è grande sacrificio. Vinciamo da squadra. Dobbiamo dare sempre il massimo come fatto nel secondo tempo. Per noi era fondamentale vincere oggi. Questa vittoria è per i tifosi e la città di Napoli.

La parata su Yildiz? “Fortunatamente ha calciato dove mi sono buttato. È stato importante per il risultato finale.

Cosa vi ha detto Conte prima della partita? Poche cose. Noi abbiamo fiducia in lui e lui in noi”.