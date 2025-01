Conte in conferenza: “A qualcuno forse brucia che vinciamo… Stiamo facendo qualcosa di incredibile!”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’esaltante vittoria contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“Auguriamo a Kvara ogni bene possibile, lui ha fatto una scelta. Mi è dispiaciuto sapere che stavano trattando da tempo, non l’ho trovato bello, ma a lui gli auguriamo ogni bene perché è un bravo ragazzo. Siamo tutti utili, nessuno è indispensabile”.

“I tifosi cantano “Abbiamo un sogno nel cuore dalla seconda partita” (ride ndr). Noi non vogliamo abbassare l’entusiasmo perché è linfa vitale. Napoli è passionale, ma noi dobbiamo stare tranquilli. Quello che stiamo facendo quest’anno è qualcosa di incredibile. Oggi abbiamo già gli stessi punti dell’anno scorso e non abbiamo più Kvara e Osimhen. Non sottovalutiamo quello che stiamo facendo perché non è affatto scontato. Ci sono infortuni e mercato, ma non sta cambiando nulla. Questo per me è motivo di soddisfazione e significa tanto. Mi dispiace che non riesco a far giocare tutti perché sarebbe giusto dargli più minutaggio, ma con una competizione è così… Restiamo umili, testa bassa e pedalare. Oggi abbiamo vinto contro una grande squadra”

“Tutte le partite sono speciali, oggi abbiamo messo altri 3 punti in cascina per rientrare in Europa dalla porta principale. Entrare in CL non è scontato e significa che una tra le big non entrerà in CL. Abbiamo battuto una grande squadre che continua a rinforzarsi sul mercato. Questo ci dà tanta autostima. Ora affronteremo la Roma e sarà un’altra gara difficile. A Bergamo abbiamo vinto con merito anche se qualcuno piangeva, a qualcuno sembra bruci che vinciamo. Noi dobbiamo stare zitti e lavorare”.

“Siamo tutti bravi a chiedere giocatori, ma il mio ruolo mi impone a pensare a ciò che ho in casa. Questo deve essere il nostro motto. Dire chi giocatore manca è facile. Il club sapeva che il mercato di gennaio sarebbe stato difficile, ma io resto tranquillo perché ho un gruppo di ragazzi che verrebbero in guerra con me. Sono felice di andare a Castel Volturno e vedere i ragazzi lavorare per migliorare. Oggi abbiamo fatto una partita molto europea, con un’intensità pazzesca e c’è ancora chi dice che giochiamo difesa e contropiede”