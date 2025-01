L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano sono giorni decisivi per il mercato azzurro. In prima fila Alejandro Garnacho, dello United e Karim Adeyemi, del Borussia, e poi c’è sempre Patrick Dorgu del Lecce. Manna, tiene tutti i canali aperti. Continua a tessere la tela con i Red Devils per Garnacho, anche se la distanza economica resta e il Chelsea lavora per piazzare il colpo. Ma la morsa delle Profit and Sustainability Rules è prioritaria e lo United ha necessità di vendere e vuol ricavare 65 milioni di euro, il Napoli è fermo a circs 55 milioni. L’asse con Dortmund invece resta caldo, si ragiona sui termini per Adeyemi, sarebbe un’operazione da circa 45 milioni di euro. Il problema è far si che il giocatore si convinca a lasciare il Borussia. Non ha mai avuto realmente voglia di farlo a gennaio, e il Chelsea e il Liverpool lo avevano ingolosito per l’estate. E così è sceso in campo anche Conte: la telefonata con il tedesco di giovedì ha smosso le acque ma ora bisogna arrivare al traguardo.