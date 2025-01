L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano mister Conte per la gara di oggi dopo Kvaratskhelia ha perso per infortunio Olivera e non ha recuperato ancora pienamente Buongiorno. Il difensore rientrerà nell’elenco dei convocati dopo quasi un mese e mezzo di assenza, ma ha ricominciato ad allenarsi in gruppo soltanto da qualche giorno e soprattutto è reduce da un infortunio che lo ha costretto al riposo assoluto. Come detto giovedì da mister Conte, l’ex Torino ha iniziato questa settimana a lavorare in gruppo è come se dovesse rifare una preparazione fisica. Ha perso un po’ di massa muscolare, e si sta cercando di rimetterlo in pista. E’ molto importante avere il feedback del calciatore, che si deve sentire pronto. Nel momento in cui dirà sono pronto lui tornerà.