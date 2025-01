L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano oggi ci sarà una pausa per la partita di oggi con la Juventus e poi sarà di nuovo mercato. Non solo l’attaccante o il difensore centrale. Strategie e riflessioni legate anche agli eventi, l’ultimo l’infortunio di Olivera potrebbe anche spostare il mirino su un esterno difensivo. Per Pongracic stanno diventando insormontabili gli ostacoli che la Fiorentina propone al Napoli, perchè non vogliono cederlo in prestito e la richiesta è alta. Per questo il Napoli potrebbe anche pensare di tornare su un vecchio obiettivo come Cristiano Biraghi, in rottura con Palladino, ma al momento è soltanto un’idea.