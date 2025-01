ULTIM’ORA ROMANO – Napoli e Borussia Dortmund sono vicine a raggiungere accordo completo per Adeyemi sui 40 milioni

Ultim’ora di mercato importante quella riportata dall’esperto Fabrizio Romano sul proprio profilo X pochi minuti fa riguardo la trattativa tra Napoli e Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Le parti sono sempre più vicine a raggiungere un accordo completo per l’esterno tedesco, anche se il costo finale dovrebbe essere minore rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi. Si parlava di un possibile accordo sui 50 milioni di euro, ma così non dovrebbe essere, con le due squadre che sembrano essere ai colloqui finali per una cifra vicina ai 40 milioni di euro in totale. Ora le due squadra si concentreranno sulle rispettive partite di domani, e da domenica riprenderanno i contatti decisivi per l’accordo.