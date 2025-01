Il Napoli a 24 ore dalla partita del Maradona contro la Juventus perde un titolarissimo di Antonio Conte, il terzino sinistro Mathias Olivera. Come confermato sul proprio sito ufficiale dal Napoli l’ex Getafe ha subito una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra a seguito di un affaticamento muscolare nell’allenamento di ieri. Per lui è già iniziato in giornata l’iter riabilitativo in seguito agli accertamenti del caso presso il Pineta Grande Hospital.