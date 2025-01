Romano – Il Manchester United ha formulato una nuova offerta per Dorgu: si avvicina la chiusura per l’esterno danese

Il Manchester United è fortemente interessato a Patrick Dorgu del Lecce, e dopo i contatti avuti settimana scorsa è pronto ad inviare una nuova offerta al club pugliese. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X per l’esterno danese il club inglese è pronto a fare un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, soprattutto forte dell’accordo con il giocatore avvenuto due giorni fa. Le parti sono continuamente in contatto e potrebbe a giorni arrivare il via libera per il trasferimento alla corte di Ruben Amorim del giocatore a cui tanto è interessato il Napoli e il suo mister Antonio Conte.