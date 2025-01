Come riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano sono avvenuti dei contatti nella giornata odierna tra il Napoli ed il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. La giornata è stata proficua per la trattativa con il calciatore, anche se tra le società nulla è stato ancora definito. L’accordo dovrebbe arrivare su una cifra stimata tra i 45 ed i 50 milioni di euro, e i gialloneri tedeschi hanno già deciso che il calciatore può partire, ma tutto dipenderà dalla sua decisione. Il tweet:

https://twitter.com/fabrizioromano/status/1882488457450430738?s=46