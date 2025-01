Romano – Approccio ufficiale del Chelsea per Garnacho, la richiesto dello Utd è di 70 milioni, in arrivo offerta dei Blues

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo il Chelsea ha avuto un primo approccio ufficiale per capire la situazione riguardante Alejandro Garnacho, a cui è fortemente interessato anche il Napoli. Per l’ala argentina lo United ha fatto sapere di volere una cifra di 70 milioni di euro. I Blues sono pronti a formulare una prima offerta ufficiale al club di Manchester, anche se l’affare non è semplice da portare a termine, il Chelsea è pronto ad intavolare una trattativa per portare a Stamford Bridge il talentuoso argentino.