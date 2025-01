il giornalista di Sky Gianluca di Marzio sul proprio profilo X ha parlato di Karim Adeyemi e del contatto diretto avuto oggi con Antonio Conte. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, ci sarebbe accordo tra Napoli e Borussia Dortmund da alcuni giorni e si aspetta il via libero del calciatore per proseguire nella trattativa. Per la difesa seguito Pablo Marì del Monza che non vorrebbe un contratto solo per la stagione in corso, e per questo chiede un contratto di due anni e mezzo.