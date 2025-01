De Laurentiis risponde ironico ai tifosi che chiedono Garnacho: “Chi mi assicura faccia 20 gol?”

il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis è intervenuto durante la presentazione del libro “il garofano e la conchiglia” e ha risposto ai tifosi che chiedevano di Alejandro Garnacho. in maniera ironica il patron azzurro ha chiesto chi assicurasse che l’argentino faccia gol necessari agli azzurri. Questa la risposta catturata dai presenti, riportata da Spazio Napoli: “Chi mi assicura faccia 20 gol?”.

Nel corso di questa, ha anche rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la crescita del tifo partenopeo. Di seguito, le sue parole riportate da Il Mattino: «Abbiamo fatto fare un’indagine prima del covid scoprendo che soltanto nel mondo occidentale si registrano qualcosa come 83 milioni tra simpatizzanti e tifosi del Napoli. Dopo il 3° scudetto e dopo 14 anni in cui siamo stati l’unica squadra italiana a giocare costantemente in Europa, credo che oggi dovrebbero essere molti di più. Poi, come sempre nella vita e nello sport, se vinci tutti salgono sul carro altrimenti scendono».