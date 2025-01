Santacroce a KKN – ” Juan Jesus è un ragazzo forte, mi ha stupito una cosa di lui “

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Inizia l’intervista facendo una battuta sul trasferimento saltato di Danilo: “ Danilo? Non ha avuto il tempo di vedere che anche a Napoli c’è il mare ed il sole e quindi ha pensato di tornarsene in Brasile (scherza ndr.). Uno come Danilo avrebbe fatto molto comodo al Napoli, sarebbe riuscito a dare una mano in campo ed anche fuori dal campo. “

Si è poi espresso così riguardo Juan Jesus e il suo rendimento: ” Il rendimento di Juan Jesus? E’ grazie alla solidità che ha dato Conte alla manovra difensiva ed anche per la forza del ragazzo. “

Infine svela un retroscena riguardo il difensore brasiliano: ” Lo sentì prima della sua prima partita da titolare e gli feci l’in bocca al lupo, era carichissimo. Mi ha stupito la sua tranquillità quando l’ambiente tentennava. Marcare così bene Retegui non era affatto semplice “.