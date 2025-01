Romano – Il Napoli spinge per Garnacho: proposti 50 milioni, il Manchester chiede ancora altro

La pista Garnacho è sempre più forte in casa Napoli.

Come riportato pochi minuti dall’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, infatti, gli azzurri si sono spinti fino a 50 milioni di euro nelle scorse ore. C’è la forte volontà del club di accontentare Conte, che avrebbe individuato in Garnacho l’erede di Kvara, tuttavia i Red Devils continuano a chiedere di più per lasciar partire il talento argentino. Sul giocatore anche il Chelsea sarebbe attivo per provare a sondare il terreno, nonostante abbia anche altre alternative sul mercato. Si continua a trattare nelle ultime due settimane prima della chiusura del mercato.