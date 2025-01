Maurizio Gaudino a KKN – ” Conosco Adeyemi e non so se è adatto per come gioca Conte, ecco il perchè “

L’ex calciatore dello Stoccarda con origini campane Maurizio Gaudino è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Inizialmente ha espresso la sua opinione riguardo Karim Adeyemi, obbiettivo del Napoli: ” Il ragazzo è velocissimo e di qualità, però il Dortmund è in una brutta situazione e lui è giù di morale come tutta la squadra. Non so se è il giocatore adatto per il modo di giocare di Conte. Lui è solo mancino, e quando gioca sull’ala sinistra può fare solo assist, mentre sulla destra potrebbe anche entrare e puntare la porta, in modo da essere anche calciatore decisivo in prima persona. Con il destro fa davvero fatica, mentre sul piede forte è sicuramente molto tecnico. “

Si è poi espresso così riguardo la stagione del Napoli: ” Il Napoli è una grande sorpresa, sta giocando bene e si vede la mano dell’allenatore. Conte è uno che porta la squadra ad avere subito armonia nel gruppo, e poi riesce a formare tutti e 22 i calciatori su alti livelli. Non credevo potesse subito per lo scudetto. “

Ha poi detto la sua riguardo il big match di sabato Napoli Juventus: ” Come stanno adesso gli azzurri per me sono favoriti, ma quando si incontrato queste due squadre è sempre un grande evento e sarà una sfida molto combattuta. Somiglia molto ad un derby, nonostante non abbia le stesse tradizioni. Questa partita negli anni è diventata una classica della Serie A e propone sempre emozioni forti ai calciatori ed ai tifosi. ”

Infine, interpellato su chi fosse più forte tra lui e Antonio Conte da calciatore, si è espresso così: “ Lui ha giocato alla grande, ha avuto la possibilità di giocare in nazionale. Però anche io ho fatto la mia carriera, eppure lui era fortissimo. “