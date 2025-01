Gazzetta – Il Napoli spinge per Dorgu: l’idea è acquistarlo per tenerlo fino a giugno a Lecce

Il Napoli è attivo anche sul fronte Dorgu.

Secondo quanto riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, il calciatore piace molto a Conte: “Il Napoli si è già inserito nella trattativa,

pronto a soddisfare le richieste del Lecce: Manna vuole acquistare subito Dorgu per circa 35 milioni, per poi rigirarlo in prestito ai giallorossi fino a fine stagione. Una mossa per sbaragliare la concorrenza ed evitare possibili aste estive. Il pranzo con gli agenti è servito per cominciare a lavorare sull’eventuale ingaggio, in attesa di un passo ufficiale col Lecce”.