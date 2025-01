CorrSport – Manna in stretto contatto con lo United: differenza ridotta al minimo per Garnacho

Giovanni Manna è al lavoro per accontentare la società e portare Garnacho sotto il Vesuvio.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il direttore sportivo sarebbe in forte prossing per l’argentino. Forbice ridotta di cinque milioni tra i due club: “Cinquanta più bonus contro sessanta. La distanza resta, ma il primo incontro

con il Manchester United per Alejandro Garnacho, l’uomo che Conte ha scelto per sostituire Kvara, s’è concluso con un’apertura: il Napoli non è poi così lontano dall’esterno della Seleccion che in un attimo ha rinfrescato la memoria dei romantici con i ricordi di un Pocho di nome Lavezzi. Suggestioni”.