ULTIM’ORA Di Marzio: “Niente Napoli per Danilo! Il brasiliano sceglie un’altra destinazione: i dettagli”

Il difensore Danilo Luiz da Silva, noto semplicemente come Danilo, è stato ad un passo dal Napoli dopo aver concordato la rescissione del contratto con la Juventus.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato e giornalista sportivo di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il centrale brasiliano, dopo aver riflettuto diversi giorni, avrebbe scelto di non giocare nel Napoli: “Danilo, difensore ed ex capitano della Juventus, non andrà al Napoli. La scelta del brasiliano è quella di giocare nel Flamengo e, dunque, di tornare nel paese in cui è nato, il Brasile, per motivi familiari“.