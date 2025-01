L’edizione odierna del The Guardian ha fatto il punto sul momento attuale di Frank Zambo Anguissa. Secondo il quotidiano britannico Anguissa sta disputando una stagione eccezionale, forse la migliore di quando è a Napoli. La ripetizione dei movimenti in allenamento era una componente chiave dei successi passati e può portare nuovi frutti nel modo in cui Anguissa e McTominay si alternano rompendo le linee. E ci sono anche aspetti meno tangibili. In un’intervista di inizio stagione Anguissa ha parlato di un aspetto di Conte. L’azzurro sottolineava come il mister fosse entrato sotto la pelle dei giocatori, facendo capire che non ci sono limiti per cuore e corpo. Le storie di Lukaku e McTominay hanno avuto maggiore rilevanza internazionale, ma forse il camerunese meriterebbe più considerazione per il premio di miglior giocatore della Serie A se la stagione finisse oggi. Una presenza fisica inesorabile a centrocampo. A Bergamo Anguissa ha dominato i suoi duelli con Éderson. I suoi due assist sono stati fondamentali per la sesta vittoria consecutiva.