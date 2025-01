Sky Sport UK: “Il Napoli accelera per Garnacho, interesse più concreto degli azzurri di quello del Chelsea”

Da settimane il nome caldo per il calciomercato invernale del Napoli è sicuramente Alejandro Garnacho, esterno argentino del Manchester United.

Stando a quanto riportato da Melissa Reddy, giornalista di Sky Sports UK, il Napoli ha offerto inizialmente 40 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro) ma lo United ha rifiutato e spera in un offerta più alta: “Il Napoli sta accelerando per Alejandro Garnacho, Antonio Conte guida l’accordo. L’impressione è che il Manchester United non accetti offerte sotto i 60 milioni di sterline (70 milioni di euro)”.

Secondo gli inglesi, l’argentino non sta cercando attivamente di lasciare i Reds ma è consapevole che se il club inglese riceverà l’offerta giusta, la considererà: “Il Napoli cercherà di trovare un compromesso e i dirigenti dello United sono attualmente in Italia per discutere con il club azzurro su Garnacho“.

Inoltre, ritengono che l’interesse del Napoli sia più concreto di quello del Chelsea, che nelle ultime ore ha chiesto informazioni sull’argentino.