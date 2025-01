Schira: “Il Napoli spinge per Dorgu ma il Manchester United vuole chiudere l’affare subito, le ultime”

Con il Manchester United non solo affari per Alejandro Garnacho; il Napoli sta accelerando per il terzino del Lecce Patrick Dorgu a causa dell’inserimento last minute dei Reds per il danese.

A Milano, nelle ultime ore, sono arrivati degli emissari del Manchester United per trattare col Lecce l’arrivo dell’esterno danese.

Ecco quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X: “Il Napoli sta ancora lavorando per provare ad ingaggiare Patrick Dorgu dal Lecce. Il Napoli vuole chiudere subito l’affare, ma il terzino resterà al Lecce in prestito fino a fine stagione; mentre il Manchester United vorrebbe acquistarlo ed averlo subito“.