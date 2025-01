Pres. Lecce: “Dorgu? Fa piacere l’interesse dello United, abbiamo voluto chiarire un aspetto”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sulla situazione Dorgu. Oggi si è tenuto un incontro con il Manchester United a Milano, il club inglese è molto interessato al calciatore danese.

Queste le parole del presidente del Lecce:

“L’incontro è andato in modo positivo, è stato un incontro cortese. Per noi è motivo d’orgoglio potersi sedere a tavolino con il Manchester United e parlare di un ragazzo che arriva dalla nostra Primavera: vuol dire che è il nostro club sta crescendo in modo ottimo e siamo felici di questo.

Abbiamo chiarito un aspetto al Manchester; ovvero che la nostra volontà attualmente, è quella di cercare di mantenere intatta la nostra squadra, trattenendo tutti i big, soprattutto Dorgu.

Abbiamo cercato di far capire che per noi è un incontro importante con la storia quest’anno, perchè potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Siamo molto affascinati della proposta dello United, però per noi, la priorità è il risultato sportivo che è essenziale”.